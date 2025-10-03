Utforska HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu(ETHEREUM) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om ETHEREUM-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu(ETHEREUM) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om ETHEREUM-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 179.93K $ 179.93K $ 179.93K Totalt utbud: $ 989.48M $ 989.48M $ 989.48M Cirkulerande utbud $ 989.48M $ 989.48M $ 989.48M FDV (värdering efter full utspädning): $ 179.93K $ 179.93K $ 179.93K Högsta någonsin: $ 0.01150753 $ 0.01150753 $ 0.01150753 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00018184 $ 0.00018184 $ 0.00018184 Läs mer om priset på HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu(ETHEREUM) Köp ETHEREUM nu! HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM) Information What is the project about? Meme Multiverse! In the ever-evolving landscape of cryptocurrency, a new contender has emerged, ready to cast its spell on the world. Behold, the enchanting and whimsical meme coin known as 'HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu', trading under the ticker $ETHEREUM. This isn't just another coin; it's a fantastical blend of magic, politics, and supernatural power, all wrapped up in the adorably mischievous form of a Shiba Inu. What makes your project unique? Pure memecoin Officiell webbplats: https://hpths777inu.com/ HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet ETHEREUM-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många ETHEREUM-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår ETHEREUM:s tokenomics, utforska ETHEREUM-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för ETHEREUM Vill du veta vart ETHEREUM kan vara på väg? På ETHEREUM sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se ETHEREUM-tokens prisförutsägelse nu! 