HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM) Tokenomics
HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu(ETHEREUM), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM) Information
What is the project about?
Meme Multiverse! In the ever-evolving landscape of cryptocurrency, a new contender has emerged, ready to cast its spell on the world. Behold, the enchanting and whimsical meme coin known as 'HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu', trading under the ticker $ETHEREUM. This isn't just another coin; it's a fantastical blend of magic, politics, and supernatural power, all wrapped up in the adorably mischievous form of a Shiba Inu.
What makes your project unique?
Our community is one of the strongest there is on the Ethereum Blockchain.
History of your project.
What’s next for your project?
CEX listings
What can your token be used for?
Pure memecoin
HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet ETHEREUM-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många ETHEREUM-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår ETHEREUM:s tokenomics, utforska ETHEREUM-tokens pris i realtid!
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn