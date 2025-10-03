Utforska harrypottermtvpokemon911(MILLENNIAL) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om MILLENNIAL-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska harrypottermtvpokemon911(MILLENNIAL) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om MILLENNIAL-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för harrypottermtvpokemon911(MILLENNIAL), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 768.30K $ 768.30K $ 768.30K Totalt utbud: $ 999.38M $ 999.38M $ 999.38M Cirkulerande utbud $ 999.38M $ 999.38M $ 999.38M FDV (värdering efter full utspädning): $ 768.30K $ 768.30K $ 768.30K Högsta någonsin: $ 0.0045115 $ 0.0045115 $ 0.0045115 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00076877 $ 0.00076877 $ 0.00076877 harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL) Information Millennial ($HARRYPOTTERMTVPOKEMON911) is a nostalgic memecoin built for the generation raised on dial-up, Saturday morning cartoons, Pokémon battles, and MTV marathons. It's more than just a token—it's a digital time machine for millennials who grew up in the golden chaos of the 2000s. From flip phones to flash games, we're reclaiming the culture we created—on-chain, forever. Whether you lived through Y2K panic or rocked out to your MySpace playlist, this is your home. Join the movement, vibe with the tribe, and let's bring the best decade back to life. Officiell webbplats: https://millennialcoin.net/ harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet MILLENNIAL-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många MILLENNIAL-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn