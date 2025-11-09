Harmonix kHYPE Pris idag

Livepriset för Harmonix kHYPE (HAKHYPE) idag är $ 40.23, med en förändring på 4.84% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för HAKHYPE till USD är$ 40.23 per HAKHYPE.

Harmonix kHYPE rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 6,427,902, med ett cirkulerande utbud på 159.79K HAKHYPE. Under de senaste 24 timmarna handlades HAKHYPE mellan $ 40.01 (lägsta) och $ 42.27 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 59.64, medan det lägsta priset någonsin var $ 29.77.

I kortsiktigt resultat, rörde sig HAKHYPE med -0.15% under den senaste timmen och -7.61% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Harmonix kHYPE (HAKHYPE) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 6.43M$ 6.43M $ 6.43M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 6.43M$ 6.43M $ 6.43M Cirkulationsutbud 159.79K 159.79K 159.79K Totalt utbud 159,793.7064054668 159,793.7064054668 159,793.7064054668

Det aktuella börsvärdet för Harmonix kHYPE är $ 6.43M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av HAKHYPE är 159.79K, med ett totalt utbud på 159793.7064054668. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 6.43M.