Happy Dog (HAPPYDOG) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Happy Dog(HAPPYDOG), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde: $ 12.68K
Totalt utbud: $ 998.46M
Cirkulerande utbud $ 998.46M
FDV (värdering efter full utspädning): $ 12.68K
Högsta någonsin: $ 0.0014498
Lägsta någonsin: $ 0
Aktuellt pris: $ 0

Happy Dog (HAPPYDOG) Information

MEET THE HAPPY DOG! From the ashes, a new community took shape - a new dog, a bolder dog, a HAPPY DOG. Happy Dog has no dev. It's the community itself, driven by everyone's passion and ideas. This project is all about creating a unique meme coin called Happy Dog Coin on the Solana blockchain. The coin is inspired by the viral "vibing pug" dog meme that has captured the hearts of social media users. The vision is to combine the popularity of meme culture with the efficiency and scalability of Solana, aiming to create a fun, community-driven token that celebrates humor and positivity.

Officiell webbplats: https://happydog.meme/

Happy Dog (HAPPYDOG) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Happy Dog (HAPPYDOG) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet HAPPYDOG-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många HAPPYDOG-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn