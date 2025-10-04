Utforska HAMSTERBATYA(BATYA) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BATYA-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska HAMSTERBATYA(BATYA) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BATYA-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

HAMSTERBATYA (BATYA) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för HAMSTERBATYA(BATYA), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 3.48K $ 3.48K $ 3.48K Totalt utbud: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerande utbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (värdering efter full utspädning): $ 3.48K $ 3.48K $ 3.48K Högsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 HAMSTERBATYA (BATYA) Information The #BATYA token was originally just a meme inside the community of its author. The token was born thanks to our participation in the creation of memes in the PocketFi Telegram application. We created it there and collected the right amount of liquidity and appeared on DEX. We are currently completing the development of a utility application on the Telegram Mini Apps platform, which will provide full support for the token, including purchase, sale, burning and staking. Users will be able to receive invites + bonuses for owning a token, which will provide unique advantages. Officiell webbplats: http://batya-token.ru HAMSTERBATYA (BATYA) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i HAMSTERBATYA (BATYA) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet BATYA-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många BATYA-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn