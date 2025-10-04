HALO AI (HALO) Tokenomics
HALO AI (HALO) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för HALO AI(HALO), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
HALO AI (HALO) Information
HALO AI is a next-generation voice infrastructure platform built to bring intelligent, lifelike voice interaction to Web3 applications, communities and tools. At its core, HALO AI enables users to create, customize and deploy advanced AI-powered voice agents across decentralized environments like Telegram, Discord and dApps without writing a single line of code.
Whether you're a crypto project founder looking to automate AMAs, a Web3 protocol aiming to onboard users with multilingual voice assistants or a creator wanting to narrate content in your own cloned voice HALO AI is your voice automation engine.
The platform integrates powerful speech models, natural language understanding, real-time voice synthesis and custom training capabilities into a unified system that serves creators, developers and communities at scale.
HALO AI (HALO) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i HALO AI (HALO) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet HALO-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många HALO-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
