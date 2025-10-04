Half of Pepe (PE) Tokenomics
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Half of Pepe(PE), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
Half of Pepe (PE) Information
Did you know that $PE - Half of $PEPE means half the market cap of the whole Pepe?🐸 We are new and OG Meta on Solana Chain! We destroy jeets like whole #PEPE did it and nothing is going to stop us too!
We did big moves just from the start and it's only beginning!! Our community is always bullish and we going to hit ATH daily!
See you at half MarketCap of $PEPE We send it to Halfalla with such a strong community!
Half of Pepe (PE) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Half of Pepe (PE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet PE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många PE-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår PE:s tokenomics, utforska PE-tokens pris i realtid!
Prisförutsägelse för PE
Vill du veta vart PE kan vara på väg? På PE sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
