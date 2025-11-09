HAiO Pris idag

Livepriset för HAiO (HAIO) idag är $ 0.016214, med en förändring på 2.60% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för HAIO till USD är$ 0.016214 per HAIO.

HAiO rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 4,741,637, med ett cirkulerande utbud på 292.98M HAIO. Under de senaste 24 timmarna handlades HAIO mellan $ 0.0160843 (lägsta) och $ 0.01695045 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.04475526, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.01511636.

I kortsiktigt resultat, rörde sig HAIO med -0.42% under den senaste timmen och -14.43% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

HAiO (HAIO) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 4.74M$ 4.74M $ 4.74M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 16.18M$ 16.18M $ 16.18M Cirkulationsutbud 292.98M 292.98M 292.98M Totalt utbud 999,987,361.140024 999,987,361.140024 999,987,361.140024

