haHYPE Pris idag

Livepriset för haHYPE (HAHYPE) idag är $ 40.38, med en förändring på 4.73% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för HAHYPE till USD är$ 40.38 per HAHYPE.

haHYPE rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 5,215,352, med ett cirkulerande utbud på 128.83K HAHYPE. Under de senaste 24 timmarna handlades HAHYPE mellan $ 40.18 (lägsta) och $ 43.49 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 59.84, medan det lägsta priset någonsin var $ 14.81.

I kortsiktigt resultat, rörde sig HAHYPE med -0.70% under den senaste timmen och -8.49% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

haHYPE (HAHYPE) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 5.22M$ 5.22M $ 5.22M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 5.22M$ 5.22M $ 5.22M Cirkulationsutbud 128.83K 128.83K 128.83K Totalt utbud 128,828.6965408668 128,828.6965408668 128,828.6965408668

Det aktuella börsvärdet för haHYPE är $ 5.22M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av HAHYPE är 128.83K, med ett totalt utbud på 128828.6965408668. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 5.22M.