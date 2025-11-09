Haedal Staked WAL Pris idag

Livepriset för Haedal Staked WAL (HAWAL) idag är $ 0.220749, med en förändring på 1.96% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för HAWAL till USD är$ 0.220749 per HAWAL.

Haedal Staked WAL rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 35,286, med ett cirkulerande utbud på 160.00K HAWAL. Under de senaste 24 timmarna handlades HAWAL mellan $ 0.2165 (lägsta) och $ 0.271067 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.455937, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.129313.

I kortsiktigt resultat, rörde sig HAWAL med -0.21% under den senaste timmen och -2.96% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Haedal Staked WAL (HAWAL) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 35.29K$ 35.29K $ 35.29K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 35.29K$ 35.29K $ 35.29K Cirkulationsutbud 160.00K 160.00K 160.00K Totalt utbud 160,000.0 160,000.0 160,000.0

Det aktuella börsvärdet för Haedal Staked WAL är $ 35.29K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av HAWAL är 160.00K, med ett totalt utbud på 160000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 35.29K.