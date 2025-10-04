Utforska HADES(HADES) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om HADES-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska HADES(HADES) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om HADES-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

HADES (HADES) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för HADES(HADES), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 6.86K Totalt utbud: $ 100.00M Cirkulerande utbud $ 100.00M FDV (värdering efter full utspädning): $ 6.86K Högsta någonsin: $ 0 Lägsta någonsin: $ 0 Aktuellt pris: $ 0 HADES (HADES) Information $HADES is the quiet force from the shadows, a smart and deadly black cat with nine lives and no fear. While Zeus watches from the light, HADES moves through the dark. He doesn't bark. He doesn't beg. He waits, watches, and strikes when it matters most. In the world of loud dogs and fast hype, HADES is different. He's calm, silent, and always thinking ahead. A true underworld king. This isn't just another meme coin. This is the other side of the story, the rise of the cat that no one saw coming. Officiell webbplats: https://hadesoneth.com/ HADES (HADES) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i HADES (HADES) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet HADES-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många HADES-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn