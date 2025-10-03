Utforska Hachiko Sol(HACHI) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om HACHI-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Hachiko Sol(HACHI) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om HACHI-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Hachiko Sol (HACHI) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Hachiko Sol(HACHI), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 69.85K Totalt utbud: $ 999.56M Cirkulerande utbud $ 999.56M FDV (värdering efter full utspädning): $ 69.85K Högsta någonsin: $ 0.00424685 Lägsta någonsin: $ 0 Aktuellt pris: $ 0 Hachiko Sol (HACHI) Information Celebrating the world's most loyal dog in crypto Hachiko is one of the most famous & legendary dog in the world from Japan Hachiko, an Akita dog born in 1923, waited at Shibuya Station daily for his owner, Professor Ueno. After Ueno's sudden death, Hachiko continued waiting at the station for almost 10 years, becoming a symbol of loyalty worldwide. The Hachiko Memecoin symbolizes loyalty and perseverance, inspired by Hachiko's story. In the volatile crypto world, it aims to build a lasting, trustworthy community focused on long-term value and commitment to the project. Officiell webbplats: https://www.hachiko-token.com Hachiko Sol (HACHI) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Hachiko Sol (HACHI) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet HACHI-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många HACHI-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.