Hachiko Sol (HACHI) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Hachiko Sol(HACHI), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
Hachiko Sol (HACHI) Information
Celebrating the world's most loyal dog in crypto
Hachiko is one of the most famous & legendary dog in the world from Japan
Hachiko, an Akita dog born in 1923, waited at Shibuya Station daily for his owner, Professor Ueno. After Ueno's sudden death, Hachiko continued waiting at the station for almost 10 years, becoming a symbol of loyalty worldwide.
The Hachiko Memecoin symbolizes loyalty and perseverance, inspired by Hachiko's story. In the volatile crypto world, it aims to build a lasting, trustworthy community focused on long-term value and commitment to the project.
Hachiko Sol (HACHI) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Hachiko Sol (HACHI) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet HACHI-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många HACHI-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår HACHI:s tokenomics, utforska HACHI-tokens pris i realtid!
Prisförutsägelse för HACHI
Vill du veta vart HACHI kan vara på väg? På HACHI sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
