Mer om HACD HACD prisinformation HACD whitepaper HACD officiell webbplats HACD tokenomics HACD Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / Hacash Diamond (HACD) / Tokenomik / Hacash Diamond (HACD) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Hacash Diamond(HACD), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD hacash-diamond tokenomics Information om hacash-diamond Hacash Diamond (HACD) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Hacash Diamond(HACD), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 1.19M $ 1.19M $ 1.19M Totalt utbud: $ 119.08K $ 119.08K $ 119.08K Cirkulerande utbud $ 119.07K $ 119.07K $ 119.07K FDV (värdering efter full utspädning): $ 1.19M $ 1.19M $ 1.19M Högsta någonsin: $ 802.49 $ 802.49 $ 802.49 Lägsta någonsin: $ 5.89 $ 5.89 $ 5.89 Aktuellt pris: $ 10.01 $ 10.01 $ 10.01 Läs mer om priset på Hacash Diamond(HACD) Köp HACD nu! Hacash Diamond (HACD) Information Hacash Diamond (HACD) is the native currency and a Non-Fungible Token (NFT) on Hacash layer 1. Each HACD is uniquely composed of six letters inscription, randomly generated from the characters WTYUIAHXVMEKBSZN, resulting in a total of 16,777,216 possible HACDs. The first HACD, featuring the letters "NHMYYM," was mined and generated through a bidding process on May 16, 2019. Similar to Bitcoin, HACD has a finite total supply and is produced through mining. However, a maximum of 58 HACDs can be mined each day, with the mining difficulty continuously increasing. Theoretically, it would take about 800 years to mine all HACDs, but like gold, they have a defined total quantity that can never be fully mined. In terms of currency usage, HACD is primarily utilized for value storage. The production of HACD requires not only mining but also bidding using HAC(Hacash). The completed bids result in the destruction of HAC, thus regulating HAC's supply to maintain its purchasing power stability. In the NFT space, HACD is recognized as the first Proof of Work (PoW) NFT, and daily on-chain auction NFT. It is also referred to as a "visual Bitcoin." Additionally, each HACD can be transformed into different artistic forms based on unique generative art rules, known as PoW generative art, adding to its value as a unique art collectible. Hacash Diamond (HACD) is the native currency and a Non-Fungible Token (NFT) on Hacash layer 1. In the NFT space, HACD is recognized as the first Proof of Work (PoW) NFT, and daily on-chain auction NFT. It is also referred to as a "visual Bitcoin." Additionally, each HACD can be transformed into different artistic forms based on unique generative art rules, known as PoW generative art, adding to its value as a unique art collectible. Officiell webbplats: https://hacd.it/HACD Whitepaper: https://hacash.org/whitepaper.pdf Hacash Diamond (HACD) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Hacash Diamond (HACD) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet HACD-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många HACD-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår HACD:s tokenomics, utforska HACD-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för HACD Vill du veta vart HACD kan vara på väg? På HACD sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se HACD-tokens prisförutsägelse nu! 