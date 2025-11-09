Habitat Pris idag

Livepriset för Habitat (HABITAT) idag är $ 0.073744, med en förändring på 7.31% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för HABITAT till USD är$ 0.073744 per HABITAT.

Habitat rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 5,424,883, med ett cirkulerande utbud på 73.56M HABITAT. Under de senaste 24 timmarna handlades HABITAT mellan $ 0.07264 (lägsta) och $ 0.080694 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.173107, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.04370948.

I kortsiktigt resultat, rörde sig HABITAT med -0.67% under den senaste timmen och -7.49% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Habitat (HABITAT) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 5.42M$ 5.42M $ 5.42M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 7.37M$ 7.37M $ 7.37M Cirkulationsutbud 73.56M 73.56M 73.56M Totalt utbud 99,999,839.802692 99,999,839.802692 99,999,839.802692

Det aktuella börsvärdet för Habitat är $ 5.42M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av HABITAT är 73.56M, med ett totalt utbud på 99999839.802692. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 7.37M.