Habi (HABI) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Habi(HABI), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 12.94K $ 12.94K $ 12.94K Totalt utbud: $ 990.93M $ 990.93M $ 990.93M Cirkulerande utbud $ 990.93M $ 990.93M $ 990.93M FDV (värdering efter full utspädning): $ 12.94K $ 12.94K $ 12.94K Högsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Habi (HABI) Information Habi is a project on the Solana blockchain centered around a whimsical flying rabbit named Habi, who embarks on a global adventure driven by his love for music. The project includes the creation of a Music Bot and the exploration of diverse musical cultures worldwide. Habi captures the essence of each locale through photographs, documenting his journey. The project aims to showcase the transformative power of music and Habi's pursuit of the legendary 1 Billion Market Cap, ultimately reflecting on themes of fulfillment and generational wealth. Officiell webbplats: https://www.habiflys.com Habi (HABI) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Habi (HABI) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet HABI-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många HABI-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.