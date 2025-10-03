Gyroscope GYD (GYD) Tokenomics

Gyroscope GYD (GYD) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Gyroscope GYD(GYD), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 16:57:00 (UTC+8)
USD

Gyroscope GYD (GYD) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Gyroscope GYD(GYD), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 24.20M
$ 24.20M$ 24.20M
Totalt utbud:
$ 24.21M
$ 24.21M$ 24.21M
Cirkulerande utbud
$ 24.21M
$ 24.21M$ 24.21M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 24.20M
$ 24.20M$ 24.20M
Högsta någonsin:
$ 1.049
$ 1.049$ 1.049
Lägsta någonsin:
$ 0.961033
$ 0.961033$ 0.961033
Aktuellt pris:
$ 0.999932
$ 0.999932$ 0.999932

Gyroscope GYD (GYD) Information

GYD is a resilient stablecoin with risk control on auto-pilot. GYD is fully backed by a set of assets with fundamental innovations in risk control built in at the protocol level to automate diversification and redundancy.

These innovations include automated risk diversification rules, optimized minting and redemption design that guides the protocol on how to use reserve assets to maintain stability, and multiple layers of redundancy in price feeds and circuit breakers.

Officiell webbplats:
https://gyro.finance/

Gyroscope GYD (GYD) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Gyroscope GYD (GYD) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet GYD-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många GYD-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår GYD:s tokenomics, utforska GYD-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för GYD

Vill du veta vart GYD kan vara på väg? På GYD sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.

Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna
Snabbaste token-noteringarna bland CEX
Högsta likviditeten i hela branschen
Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice
100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel
Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT
mc_how_why_title
Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn