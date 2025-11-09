Gut Says Pris idag

Livepriset för Gut Says (GUT) idag är --, med en förändring på 9.21% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för GUT till USD är-- per GUT.

Gut Says rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 100,883, med ett cirkulerande utbud på 867.52M GUT. Under de senaste 24 timmarna handlades GUT mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00106126, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig GUT med +0.21% under den senaste timmen och -38.86% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Gut Says (GUT) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 100.88K$ 100.88K $ 100.88K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 100.88K$ 100.88K $ 100.88K Cirkulationsutbud 867.52M 867.52M 867.52M Totalt utbud 867,524,198.575732 867,524,198.575732 867,524,198.575732

