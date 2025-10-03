Utforska Gunstar Metaverse(GSTS) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om GSTS-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Gunstar Metaverse(GSTS) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om GSTS-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 61.59K $ 61.59K $ 61.59K Totalt utbud: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Cirkulerande utbud $ 336.09M $ 336.09M $ 336.09M FDV (värdering efter full utspädning): $ 73.31K $ 73.31K $ 73.31K Högsta någonsin: $ 1.49 $ 1.49 $ 1.49 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00018326 $ 0.00018326 $ 0.00018326 Läs mer om priset på Gunstar Metaverse(GSTS) Köp GSTS nu! Gunstar Metaverse (GSTS) Information What Is Gunstar Metaverse? Gunstar Metaverse is a massively multiplayer online role-playing (RPG) and turn-based strategy NFT Game that gives you the real value of enjoyment and excitement in gaming and the real value provided through the blockchain platform. Gunstar Metaverse is a cyber-prone game for professional gamers or any kinds of users to test their skills and corporate with their correspondents in an attempt to create the "ultimate-high" shoot, or even have the golden opportunities to engage in so-called whirlwind intellectual games to gain unforgettable victory. Gunstar Metaverse is a cyber-prone game for professional gamers or any kinds of users to test their skills and corporate with their correspondents in an attempt to create the “ultimate-high” shoot, or even have the golden opportunities to engage in so-called whirlwind intellectual games to gain unforgettable victory. Gunstar Metaverse and Fantasy StarWorld will also imbue players with the experience of reality-based adventures, something that goes beyond what a mere tactic game usually offers. Enthusiasm, thrilling anticipation while playing are core to allure customers’ interest." Officiell webbplats: https://gunstar.io/ Gunstar Metaverse (GSTS) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Gunstar Metaverse (GSTS) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet GSTS-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många GSTS-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår GSTS:s tokenomics, utforska GSTS-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för GSTS Vill du veta vart GSTS kan vara på väg? Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn