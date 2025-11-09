Gunda Pris idag

Livepriset för Gunda (GUNDA) idag är --, med en förändring på 0.37% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för GUNDA till USD är-- per GUNDA.

Gunda rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 517,848, med ett cirkulerande utbud på 1.00B GUNDA. Under de senaste 24 timmarna handlades GUNDA mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig GUNDA med +0.04% under den senaste timmen och -11.51% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Gunda (GUNDA) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 517.85K$ 517.85K $ 517.85K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 517.85K$ 517.85K $ 517.85K Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Gunda är $ 517.85K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av GUNDA är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 517.85K.