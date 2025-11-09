GUMMY Pris idag

Livepriset för GUMMY (GUMMY) idag är --, med en förändring på 2.29% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för GUMMY till USD är-- per GUMMY.

GUMMY rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 395,811, med ett cirkulerande utbud på 792.59M GUMMY. Under de senaste 24 timmarna handlades GUMMY mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.227728, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig GUMMY med -1.57% under den senaste timmen och -15.83% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

GUMMY (GUMMY) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 395.81K$ 395.81K $ 395.81K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 395.81K$ 395.81K $ 395.81K Cirkulationsutbud 792.59M 792.59M 792.59M Totalt utbud 792,593,105.2467848 792,593,105.2467848 792,593,105.2467848

