Utforska GulfCoin(GULF) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om GULF-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska GulfCoin(GULF) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om GULF-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om GULF GULF prisinformation GULF officiell webbplats GULF tokenomics GULF Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / GulfCoin (GULF) / Tokenomik / GulfCoin (GULF) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om GulfCoin(GULF), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD gulfcoin tokenomics Information om gulfcoin GulfCoin (GULF) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för GulfCoin(GULF), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 414.17K $ 414.17K $ 414.17K Totalt utbud: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Cirkulerande utbud $ 151.04M $ 151.04M $ 151.04M FDV (värdering efter full utspädning): $ 13.71M $ 13.71M $ 13.71M Högsta någonsin: $ 0.102131 $ 0.102131 $ 0.102131 Lägsta någonsin: $ 0.00000998 $ 0.00000998 $ 0.00000998 Aktuellt pris: $ 0.0027421 $ 0.0027421 $ 0.0027421 Läs mer om priset på GulfCoin(GULF) Köp GULF nu! GulfCoin (GULF) Information The GulfCoin is a BEP-20 coin. The white paper was released in January 2022. The company behind GULF, GULF software and technology, is investing heavily in the expansion of its ecosystem. Its primary goal has always been to enable marginalized communities to embrace the digital revolution and improve their understanding of the digital realm. GULF seeks to increase the digital awareness of non-digital communities, empower them to transition from traditional to digital markets, and ensure the financial inclusion of marginalized communities. Additionally, GULF has a unique one to one burning strategy. For each GULF bought during the ICO , one GULF will be burned and the process is completely transparent. This strategy is used to keep the circulating supply limited. Milestones: March 2022 - ICO June 2022 - Listing on BitMart & Lbank - GULF exchange Launch Utility: Owners can use GULF to send and receive payments, among other services. These payments would be more affordable and expedited than traditional methods. GULF is the currency of GULF Exchange, one of the most modern trading platforms with the best and most advanced trading tools. Also, GULF is the coin to use on the GULF NFT MARKETPLACE to assist users in the development and construction of their own products. GULF will launch GULF Cash, a payment gateway designed specifically for e-commerce websites. This payment gateway will be widely adopted for online purchases. Moreover, GULF is the coin for the GULF play-to-earn project. In addition to having fun, users will enjoy making money with GULF games. The GulfCoin is a BEP-20 coin. The white paper was released in January 2022. The company behind GULF, GULF software and technology, is investing heavily in the expansion of its ecosystem. Its primary goal has always been to enable marginalized communities to embrace the digital revolution and improve their understanding of the digital realm. GULF seeks to increase the digital awareness of non-digital communities, empower them to transition from traditional to digital markets, and ensure the financial inclusion of marginalized communities. Additionally, GULF has a unique one to one burning strategy. For each GULF bought during the ICO , one GULF will be burned and the process is completely transparent. This strategy is used to keep the circulating supply limited. Milestones: March 2022 - ICO June 2022 - Listing on BitMart & Lbank - GULF exchange Launch Utility: Owners can use GULF to send and receive payments, among other services. These payments would be more affordable and expedited than traditional methods. GULF is the currency of GULF Exchange, one of the most modern trading platforms with the best and most advanced trading tools. Also, GULF is the coin to use on the GULF NFT MARKETPLACE to assist users in the development and construction of their own products. GULF will launch GULF Cash, a payment gateway designed specifically for e-commerce websites. This payment gateway will be widely adopted for online purchases. Moreover, GULF is the coin for the GULF play-to-earn project. In addition to having fun, users will enjoy making money with GULF games. Officiell webbplats: https://gulfofficial.com GulfCoin (GULF) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i GulfCoin (GULF) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet GULF-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många GULF-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår GULF:s tokenomics, utforska GULF-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för GULF Vill du veta vart GULF kan vara på väg? På GULF sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se GULF-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn