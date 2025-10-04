Guild of Heroes (GOH) Tokenomics

Guild of Heroes (GOH) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Guild of Heroes(GOH), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-04 04:56:13 (UTC+8)
USD

Guild of Heroes (GOH) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Guild of Heroes(GOH), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 4.75K
$ 4.75K
Totalt utbud:
$ 999.98M
$ 999.98M
Cirkulerande utbud
$ 649.98M
$ 649.98M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 7.31K
$ 7.31K
Högsta någonsin:
$ 0
$ 0
Lägsta någonsin:
$ 0
$ 0
Aktuellt pris:
$ 0
$ 0

Guild of Heroes (GOH) Information

Guild of Heroes is a blockchain-based MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) game on the Solana network. Players engage in strategic 5v5 battles, controlling unique heroes with four special abilities each. All skins in the game are NFTs and tradable for GOH tokens. The project features a deflationary mechanism where half of the GOH tokens used for purchases are burned. Players earn GOH tokens by defeating NPCs, destroying towers, and winning battles, creating an immersive play-to-earn experience.

Officiell webbplats:
https://guildofheroes.com/
Whitepaper:
https://guildofheroes.com/whitepaper

Guild of Heroes (GOH) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Guild of Heroes (GOH) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet GOH-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många GOH-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår GOH:s tokenomics, utforska GOH-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för GOH

Vill du veta vart GOH kan vara på väg? På GOH sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

