Utforska GUD TEK(GUDTEK) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om GUDTEK-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska GUD TEK(GUDTEK) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om GUDTEK-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!