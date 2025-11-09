BörsDEX+
Livepriset för Guardian Token idag är 0 USD.GUARDIAN börsvärdet är 289,314 USD. Följ prisuppdateringar för GUARDIAN till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om GUARDIAN

GUARDIAN prisinformation

Vad är GUARDIAN

GUARDIAN whitepaper

GUARDIAN officiell webbplats

GUARDIAN tokenomics

GUARDIAN Prisförutsägelse

Guardian Token Logotyp

Guardian Token Pris (GUARDIAN)

Onoterad

1 GUARDIAN-till-USD pris i realtid:

$0.00048781
0.00%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
Guardian Token (GUARDIAN) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:01:53 (UTC+8)

Guardian Token Pris idag

Livepriset för Guardian Token (GUARDIAN) idag är --, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för GUARDIAN till USD är-- per GUARDIAN.

Guardian Token rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 289,314, med ett cirkulerande utbud på 593.08M GUARDIAN. Under de senaste 24 timmarna handlades GUARDIAN mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig GUARDIAN med -- under den senaste timmen och -19.36% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Guardian Token (GUARDIAN) Marknadsinformation

$ 289.31K
--
$ 289.31K
593.08M
593,084,170.284352
Det aktuella börsvärdet för Guardian Token är $ 289.31K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av GUARDIAN är 593.08M, med ett totalt utbud på 593084170.284352. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 289.31K.

Guardian Token Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
högsta under 24-timmar

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
--

--

-19.36%

-19.36%

Guardian Token (GUARDIAN) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Guardian Token till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Guardian Token till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Guardian Token till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Guardian Token till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0--
30 dagar$ 0-29.82%
60 dagar$ 0-34.75%
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för Guardian Token

Guardian Token (GUARDIAN) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för GUARDIAN $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Guardian Token (GUARDIAN) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Guardian Token potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Guardian Token kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för GUARDIAN prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Guardian Token Price Prediction.

Vad är Guardian Token (GUARDIAN)

Guardian Platform is a comprehensive cryptocurrency research and portfolio management ecosystem built on Solana. The platform consolidates essential digital asset tools into a unified dashboard environment, eliminating the need for users to navigate multiple platforms for market analysis, technical indicators, blockchain data, and portfolio tracking. Through the MyGuardian Dashboard, users access real-time token data, exchange analytics, security tools, blockchain explorers, bubble maps, and customizable widgets tailored to their trading strategies. The platform serves both institutional researchers and individual traders by providing professional-grade analytics while maintaining an intuitive interface. Guardian operates on a zero-tax token model with 100% locked liquidity, ensuring frictionless transactions for all participants. The ecosystem includes collaborative research teams that conduct sector-specific analysis, delivering vetted insights to support informed decision-making across digital asset markets.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för.

Guardian Token (GUARDIAN) resurs

Whitepaper
Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om Guardian Token

Hur mycket kommer 1 Guardian Token att vara värd år 2030?
Om Guardian Token skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Guardian Token-priser och förväntad avkastning.
Guardian Token (GUARDIAN) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

