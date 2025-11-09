Guardian Golden Ball Pris idag

Livepriset för Guardian Golden Ball (GBT) idag är --, med en förändring på 38.19% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för GBT till USD är-- per GBT.

Guardian Golden Ball rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 13,030.4, med ett cirkulerande utbud på 200.00M GBT. Under de senaste 24 timmarna handlades GBT mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.01423353, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig GBT med 0.00% under den senaste timmen och -25.17% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Guardian Golden Ball (GBT) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 13.03K$ 13.03K $ 13.03K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 65.15K$ 65.15K $ 65.15K Cirkulationsutbud 200.00M 200.00M 200.00M Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Guardian Golden Ball är $ 13.03K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av GBT är 200.00M, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 65.15K.