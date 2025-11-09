GT3 Finance Pris idag

Livepriset för GT3 Finance (GT3) idag är $ 0.00523804, med en förändring på 4.23% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för GT3 till USD är$ 0.00523804 per GT3.

GT3 Finance rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 826,838, med ett cirkulerande utbud på 157.85M GT3. Under de senaste 24 timmarna handlades GT3 mellan $ 0.00523803 (lägsta) och $ 0.00552405 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00811755, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.0052057.

I kortsiktigt resultat, rörde sig GT3 med -0.09% under den senaste timmen och -7.07% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

GT3 Finance (GT3) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 826.84K$ 826.84K $ 826.84K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 826.84K$ 826.84K $ 826.84K Cirkulationsutbud 157.85M 157.85M 157.85M Totalt utbud 157,852,627.7817858 157,852,627.7817858 157,852,627.7817858

Det aktuella börsvärdet för GT3 Finance är $ 826.84K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av GT3 är 157.85M, med ett totalt utbud på 157852627.7817858. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 826.84K.