MEXC Exchange / Kryptopris / Grizzly Honey (GHNY) / Tokenomik / Grizzly Honey (GHNY) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Grizzly Honey(GHNY), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Marlknadsvärde: $ 48.67K $ 48.67K $ 48.67K Totalt utbud: $ 1.48M $ 1.48M $ 1.48M Cirkulerande utbud $ 1.48M $ 1.48M $ 1.48M FDV (värdering efter full utspädning): $ 48.67K $ 48.67K $ 48.67K Högsta någonsin: $ 91.71 $ 91.71 $ 91.71 Lägsta någonsin: $ 0.01863912 $ 0.01863912 $ 0.01863912 Aktuellt pris: $ 0.03289335 $ 0.03289335 $ 0.03289335 Läs mer om priset på Grizzly Honey(GHNY) Köp GHNY nu! Grizzly Honey (GHNY) Information Grizzly.fi is a Liquidity Aggregator on the Binance Smart Chain. It launched on the 8th of August 2022. Its goal is to make DeFi accessible for everyone and to generate a predictable income on its users crypto assets. The Grizzly Honey token does not have a maximum supply and is minted only when users are using Grizzly.fi. This way it ensures to have a sustainable inflation while making sure to be able to always reward its users. Grizzly.fi aims to be the hub of Liquidity Mining and continually adds new strategies to generate yields. On Grizzly.fi, users don't have to compound manually because Grizzly.fi comes with an auto-compounding feature. The smart contracts have been audited by four different companies for its initial release. The Grizzly Honey Token is the revenue sharing token of Grizzly.fi. Every time the smart contracts auto-compounds for its users, 50% of the auto-compounded amount gets distributed amongst GHNY stakers. The 50%, which were not auto-compounded, get compensated by GHNY tokens. For long-term believers in the project there is the Grizzly Farming Strategy. In the Grizzly Strategy all of the rewards are used to buy-back GHNY tokens, which are then automatically staked. Grizzly.fi is a Liquidity Aggregator on the Binance Smart Chain. It launched on the 8th of August 2022. Its goal is to make DeFi accessible for everyone and to generate a predictable income on its users crypto assets. The Grizzly Honey token does not have a maximum supply and is minted only when users are using Grizzly.fi. Officiell webbplats: https://www.grizzly.fi Grizzly Honey (GHNY) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Grizzly Honey (GHNY) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet GHNY-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många GHNY-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår GHNY:s tokenomics, utforska GHNY-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för GHNY Vill du veta vart GHNY kan vara på väg? På GHNY sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se GHNY-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn