GrandpaTrenchLive Pris idag

Livepriset för GrandpaTrenchLive (GRAMPS) idag är --, med en förändring på 0.99% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för GRAMPS till USD är-- per GRAMPS.

GrandpaTrenchLive rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 5,178.8, med ett cirkulerande utbud på 999.26M GRAMPS. Under de senaste 24 timmarna handlades GRAMPS mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig GRAMPS med -0.14% under den senaste timmen och -14.65% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

GrandpaTrenchLive (GRAMPS) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 5.18K$ 5.18K $ 5.18K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 5.18K$ 5.18K $ 5.18K Cirkulationsutbud 999.26M 999.26M 999.26M Totalt utbud 999,260,685.651753 999,260,685.651753 999,260,685.651753

Det aktuella börsvärdet för GrandpaTrenchLive är $ 5.18K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av GRAMPS är 999.26M, med ett totalt utbud på 999260685.651753. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 5.18K.