Grand Gangsta City Pris idag

Livepriset för Grand Gangsta City ($GGC) idag är $ 0.00200248, med en förändring på 0.04% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för $GGC till USD är$ 0.00200248 per $GGC.

Grand Gangsta City rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,837,020, med ett cirkulerande utbud på 918.25M $GGC. Under de senaste 24 timmarna handlades $GGC mellan $ 0.00199125 (lägsta) och $ 0.00216508 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.01587433, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00165908.

I kortsiktigt resultat, rörde sig $GGC med -1.01% under den senaste timmen och -5.02% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Grand Gangsta City ($GGC) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.84M$ 1.84M $ 1.84M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 2.00M$ 2.00M $ 2.00M Cirkulationsutbud 918.25M 918.25M 918.25M Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

