Livepriset för Grand Gangsta City idag är 0.00200248 USD.$GGC börsvärdet är 1,837,020 USD. Följ prisuppdateringar för $GGC till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

$0.00200248
$0.00200248
0.00%1D
Grand Gangsta City Pris idag

Livepriset för Grand Gangsta City ($GGC) idag är $ 0.00200248, med en förändring på 0.04% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för $GGC till USD är$ 0.00200248 per $GGC.

Grand Gangsta City rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,837,020, med ett cirkulerande utbud på 918.25M $GGC. Under de senaste 24 timmarna handlades $GGC mellan $ 0.00199125 (lägsta) och $ 0.00216508 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.01587433, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00165908.

I kortsiktigt resultat, rörde sig $GGC med -1.01% under den senaste timmen och -5.02% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Grand Gangsta City ($GGC) Marknadsinformation

$ 2.00M
$ 2.00M$ 2.00M

918.25M
918.25M 918.25M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Grand Gangsta City är $ 1.84M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av $GGC är 918.25M, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 2.00M.

Grand Gangsta City Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
-1.01%

+0.04%

-5.02%

-5.02%

Grand Gangsta City ($GGC) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Grand Gangsta City till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Grand Gangsta City till USD $ -0.0006436975.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Grand Gangsta City till USD $ -0.0008296400.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Grand Gangsta City till USD $ -0.00697837548105943.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0+0.04%
30 dagar$ -0.0006436975-32.14%
60 dagar$ -0.0008296400-41.43%
90 dagar$ -0.00697837548105943-77.70%

Prisförutsägelse för Grand Gangsta City

Grand Gangsta City ($GGC) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för $GGC $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Grand Gangsta City ($GGC) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Grand Gangsta City potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vad är Grand Gangsta City ($GGC)

The GGC Ecosystem is a multi-platform gaming universe powered by the GGC Token, designed to unify diverse gameplay experiences through a shared economy, player ownership, and blockchain-backed progression. Spanning PC and mobile platforms, it connects players across narrative-rich worlds, strategic multiplayer battles, and raw survival shooters, offering optional NFT utility and a player-driven token economy. The ecosystem is anchored by three core titles: Grand Gangsta City (PC, Narrative RPG), West Land Arena (Mobile, Base-Building Strategy), and Deathmatch (PC, FPS Survival Arena). The GGC Token serves as the backbone, functioning as an in-game currency for upgrades, exclusive content, and unlockables, while enabling NFT transactions for buying, selling, or trading in-game assets like characters, gear, or land. Players can earn cross-game rewards, unlocking bonuses in one title through performance in another. Planned governance features will allow token holders to vote on ecosystem proposals, content updates, and NFT drops, while staking offers passive earnings, loot drops, or leaderboard boosts. More than just a gaming platform, the GGC Ecosystem delivers a cross-genre entertainment experience, blending immersive storytelling, player ownership, and strategic scalability through Web3, empowering players’ journeys whether they’re building strongholds, battling the undead, or rising through the underworld.

Folk frågar också: Andra frågor om Grand Gangsta City

Hur mycket kommer 1 Grand Gangsta City att vara värd år 2030?
Om Grand Gangsta City skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Grand Gangsta City-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:00:42 (UTC+8)

Grand Gangsta City ($GGC) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

