Utforska Granary(GRAIN) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om GRAIN-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Granary(GRAIN) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om GRAIN-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om GRAIN GRAIN prisinformation GRAIN officiell webbplats GRAIN tokenomics GRAIN Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / Granary (GRAIN) / Tokenomik / Granary (GRAIN) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Granary(GRAIN), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD granary tokenomics Information om granary Granary (GRAIN) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Granary(GRAIN), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 144.88K $ 144.88K $ 144.88K Totalt utbud: $ 239.68M $ 239.68M $ 239.68M Cirkulerande utbud $ 239.68M $ 239.68M $ 239.68M FDV (värdering efter full utspädning): $ 144.88K $ 144.88K $ 144.88K Högsta någonsin: $ 0.06669 $ 0.06669 $ 0.06669 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00060447 $ 0.00060447 $ 0.00060447 Läs mer om priset på Granary(GRAIN) Köp GRAIN nu! Granary (GRAIN) Information The Granary is a lending market built for the everyday user. Granary offers the most competitive lending and borrow rate in the crypto industry. With a heavy focus on security and risk research, users can supply and borrow assets knowing that the team is continuously working to make Granary the most secure lending market possible. Granary.finance has been in operation for over a year. The Granary team is working on an audit from a top tier audit firm for Granary v2. The GRAIN token can be used to govern the Granary protocol. The Granary is a lending market built for the everyday user. Granary offers the most competitive lending and borrow rate in the crypto industry. With a heavy focus on security and risk research, users can supply and borrow assets knowing that the team is continuously working to make Granary the most secure lending market possible. Granary.finance has been in operation for over a year. The Granary team is working on an audit from a top tier audit firm for Granary v2. The GRAIN token can be used to govern the Granary protocol. Officiell webbplats: https://granary.finance/ Granary (GRAIN) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Granary (GRAIN) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet GRAIN-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många GRAIN-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår GRAIN:s tokenomics, utforska GRAIN-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för GRAIN Vill du veta vart GRAIN kan vara på väg? På GRAIN sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se GRAIN-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn