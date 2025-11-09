grail Pris idag

Livepriset för grail (SN81) idag är $ 3.2, med en förändring på 5.45% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SN81 till USD är$ 3.2 per SN81.

grail rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 7,809,990, med ett cirkulerande utbud på 2.43M SN81. Under de senaste 24 timmarna handlades SN81 mellan $ 3.16 (lägsta) och $ 3.45 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 7.51, medan det lägsta priset någonsin var $ 1.92.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SN81 med -0.36% under den senaste timmen och -26.43% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

grail (SN81) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 7.81M$ 7.81M $ 7.81M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 7.85M$ 7.85M $ 7.85M Cirkulationsutbud 2.43M 2.43M 2.43M Totalt utbud 2,442,240.292728528 2,442,240.292728528 2,442,240.292728528

