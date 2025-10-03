Utforska GRABWAY(GRAB) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om GRAB-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska GRABWAY(GRAB) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om GRAB-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

GRABWAY (GRAB) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om GRABWAY(GRAB), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Marlknadsvärde: $ 2.15M $ 2.15M $ 2.15M Totalt utbud: $ 60.00M $ 60.00M $ 60.00M Cirkulerande utbud $ 33.28M $ 33.28M $ 33.28M FDV (värdering efter full utspädning): $ 3.87M $ 3.87M $ 3.87M Högsta någonsin: $ 0.18613 $ 0.18613 $ 0.18613 Lägsta någonsin: $ 0.03602286 $ 0.03602286 $ 0.03602286 Aktuellt pris: $ 0.064906 $ 0.064906 $ 0.064906 Läs mer om priset på GRABWAY(GRAB) Köp GRAB nu! GRABWAY (GRAB) Information GrabWay is an innovative mobile application designed to empower drivers, gig workers, and frequent travelers by turning their everyday movements into a source of income. Leveraging cutting-edge blockchain technology and GPS tracking, GrabWay introduces a unique system where users can earn points based on the distance they travel. Officiell webbplats: https://grabway.site/ GRABWAY (GRAB) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i GRABWAY (GRAB) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet GRAB-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många GRAB-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår GRAB:s tokenomics, utforska GRAB-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för GRAB Vill du veta vart GRAB kan vara på väg? Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.