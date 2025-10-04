Utforska Gospodin(GOSPODIN) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om GOSPODIN-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Gospodin(GOSPODIN) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om GOSPODIN-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Gospodin (GOSPODIN) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Gospodin(GOSPODIN), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 17.50K $ 17.50K $ 17.50K Totalt utbud: $ 999.41M $ 999.41M $ 999.41M Cirkulerande utbud $ 999.41M $ 999.41M $ 999.41M FDV (värdering efter full utspädning): $ 17.50K $ 17.50K $ 17.50K Högsta någonsin: $ 0.00109347 $ 0.00109347 $ 0.00109347 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Gospodin (GOSPODIN) Information Introducing Gospodin: the bold, boundary-pushing project where blockchain merges with a quest for enlightenment. This is far more than a coin—it's a revolutionary movement led by a cheeky, three-limbed monkey mascot who defies conventional market norms. With Gospodin, users immerse themselves in a dynamic universe where value is synonymous with truth, and each transaction serves as a leap toward collective understanding and wisdom. Gospodin invites you to rethink finance, knowledge, and the power of decentralized systems. Officiell webbplats: https://pump.fun/FyEUKDB7DjfANVJTwSWPkta3yK8bRjSn2nB9y41Qpump Gospodin (GOSPODIN) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Gospodin (GOSPODIN) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet GOSPODIN-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många GOSPODIN-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn