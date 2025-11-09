Gorbagana Acceleration Pris idag

Livepriset för Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) idag är --, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för GOR/ACC till USD är-- per GOR/ACC.

Gorbagana Acceleration rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 5,039.37, med ett cirkulerande utbud på 999.85M GOR/ACC. Under de senaste 24 timmarna handlades GOR/ACC mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig GOR/ACC med -- under den senaste timmen och +0.37% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 5.04K$ 5.04K $ 5.04K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 5.04K$ 5.04K $ 5.04K Cirkulationsutbud 999.85M 999.85M 999.85M Totalt utbud 999,851,596.583026 999,851,596.583026 999,851,596.583026

Det aktuella börsvärdet för Gorbagana Acceleration är $ 5.04K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av GOR/ACC är 999.85M, med ett totalt utbud på 999851596.583026. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 5.04K.