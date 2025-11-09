BörsDEX+
Livepriset för Gorbagana Acceleration idag är 0 USD.GOR/ACC börsvärdet är 5,039.37 USD. Följ prisuppdateringar för GOR/ACC till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Gorbagana Acceleration idag är 0 USD.GOR/ACC börsvärdet är 5,039.37 USD. Följ prisuppdateringar för GOR/ACC till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om GOR/ACC

GOR/ACC prisinformation

Vad är GOR/ACC

GOR/ACC officiell webbplats

GOR/ACC tokenomics

GOR/ACC Prisförutsägelse

Gorbagana Acceleration Logotyp

Gorbagana Acceleration Pris (GOR/ACC)

Onoterad

1 GOR/ACC-till-USD pris i realtid:

--
----
0.00%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 12:11:19 (UTC+8)

Gorbagana Acceleration Pris idag

Livepriset för Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) idag är --, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för GOR/ACC till USD är-- per GOR/ACC.

Gorbagana Acceleration rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 5,039.37, med ett cirkulerande utbud på 999.85M GOR/ACC. Under de senaste 24 timmarna handlades GOR/ACC mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig GOR/ACC med -- under den senaste timmen och +0.37% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) Marknadsinformation

$ 5.04K
$ 5.04K$ 5.04K

--
----

$ 5.04K
$ 5.04K$ 5.04K

999.85M
999.85M 999.85M

999,851,596.583026
999,851,596.583026 999,851,596.583026

Det aktuella börsvärdet för Gorbagana Acceleration är $ 5.04K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av GOR/ACC är 999.85M, med ett totalt utbud på 999851596.583026. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 5.04K.

Gorbagana Acceleration Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
$ 0$ 0
högsta under 24-timmar

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+0.37%

+0.37%

Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Gorbagana Acceleration till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Gorbagana Acceleration till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Gorbagana Acceleration till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Gorbagana Acceleration till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0--
30 dagar$ 0-42.97%
60 dagar$ 0-50.48%
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för Gorbagana Acceleration

Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för GOR/ACC $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Gorbagana Acceleration potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vad är Gorbagana Acceleration (GOR/ACC)

Gorbagana Acceleration is developing the first official launchpad for the Gorbagana Chain, a community-led blockchain initiative that blends the technical infrastructure of decentralized finance (DeFi) with the cultural momentum of internet meme communities. At its core, the project aims to empower users to build and launch their own tokens and applications within an ecosystem that prizes authenticity, humor, and collaborative experimentation.

Although it is rooted in the Solana network for now—utilizing the $gor/acc token for participation and governance—the long-term vision centers on transitioning to the Gorbagana Chain, a fork that retains certain Solana-based conventions while rebranding the ecosystem with its own identity and culture. The project’s unique branding, which includes references to meme figures like Oscar the Grouch, is emblematic of its desire to challenge the polished, corporate image often seen in Web3 ventures.

Gorbagana Acceleration adopts a grassroots, bottom-up development model. Rather than relying on venture capital, influencer promotions, or algorithm-driven hype cycles, the team emphasizes organic growth through direct community involvement. Information is shared transparently through social platforms like Twitter and live Spaces, and the roadmap is iterated openly in response to user feedback. This approach deliberately distances the project from the typical crypto launch tactics—avoiding clickbait, private presales, and aggressive shilling—in favor of cultivating a genuine, self-sustaining community focused on building practical tools and cultural relevance from the ground up.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om Gorbagana Acceleration

Hur mycket kommer 1 Gorbagana Acceleration att vara värd år 2030?
Om Gorbagana Acceleration skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Gorbagana Acceleration-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 12:11:19 (UTC+8)

Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om Gorbagana Acceleration

Fler kryptovalutor att utforska

