GOOSEPUMPS prisinformation GOOSEPUMPS whitepaper GOOSEPUMPS officiell webbplats GOOSEPUMPS tokenomics GOOSEPUMPS Prisförutsägelse

GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om GoosepumpsAI(GOOSEPUMPS), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.

GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för GoosepumpsAI(GOOSEPUMPS), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 23.84K $ 23.84K $ 23.84K Totalt utbud: $ 998.85M $ 998.85M $ 998.85M Cirkulerande utbud $ 998.85M $ 998.85M $ 998.85M FDV (värdering efter full utspädning): $ 23.84K $ 23.84K $ 23.84K Högsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på GoosepumpsAI(GOOSEPUMPS) Köp GOOSEPUMPS nu! GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS) Information GoosepumpsAI is a service that simplifies the creation of AI-powered Telegram & X bots for Solana-based meme tokens. It allows token holders to interact directly with their tokens through AI agents in Telegram groups, providing a unique and engaging communication experience. Users can create their own AI agent by entering the contract address of their token, after which the system generates and deploys the bot with minimal effort. The platform also offers a demo version where users can test the functionality of the bots before creating their own. GoosepumpsAI emerged from a hackathon organized by Solana, and its mission is to bridge the gap between meme tokens and their communities by enabling direct interactions via AI technology. Despite being a meme token featuring a cloud with eyes symbolizing cloud AI technologies, the token holds a form of 'utility' as it is used to demonstrate the capabilities of the Goosepumps.co service. GoosepumpsAI emerged from a hackathon organized by Solana, and its mission is to bridge the gap between meme tokens and their communities by enabling direct interactions via AI technology. Despite being a meme token featuring a cloud with eyes symbolizing cloud AI technologies, the token holds a form of 'utility' as it is used to demonstrate the capabilities of the Goosepumps.co service. Officiell webbplats: https://goosepumps.co Whitepaper: https://goosepumps.co/GoosepumpsAI_Pitch.pdf GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet GOOSEPUMPS-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många GOOSEPUMPS-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår GOOSEPUMPS:s tokenomics, utforska GOOSEPUMPS-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för GOOSEPUMPS Vill du veta vart GOOSEPUMPS kan vara på väg? Varför ska du välja MEXC?

MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn