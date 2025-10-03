Goons of Balatroon (GOB) Tokenomics
Goons of Balatroon (GOB) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Goons of Balatroon(GOB), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
Goons of Balatroon (GOB) Information
Enter the gaming world of Goons of Balatroon! Our meme-packed trading card game, Goon Wars, is live now. GOB has two tokens, $GOB and $CHUNKS, that enable skill-based gaming and a wild social experience. Partnered with Merit Circle to launch on the Beam network for seamless user experience.
Goons of Balatroon (GOB) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Goons of Balatroon (GOB) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet GOB-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många GOB-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår GOB:s tokenomics, utforska GOB-tokens pris i realtid!
