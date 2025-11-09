gooncoin Pris idag

Livepriset för gooncoin (GOONCOIN) idag är --, med en förändring på 8.78% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för GOONCOIN till USD är-- per GOONCOIN.

gooncoin rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 11,849.7, med ett cirkulerande utbud på 996.64M GOONCOIN. Under de senaste 24 timmarna handlades GOONCOIN mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.0017408, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig GOONCOIN med -4.83% under den senaste timmen och -21.70% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

gooncoin (GOONCOIN) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 11.85K$ 11.85K $ 11.85K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 11.85K$ 11.85K $ 11.85K Cirkulationsutbud 996.64M 996.64M 996.64M Totalt utbud 996,635,539.354288 996,635,539.354288 996,635,539.354288

