Livepriset för gooncoin idag är 0 USD.GOONCOIN börsvärdet är 11,849.7 USD. Följ prisuppdateringar för GOONCOIN till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för gooncoin idag är 0 USD.GOONCOIN börsvärdet är 11,849.7 USD. Följ prisuppdateringar för GOONCOIN till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om GOONCOIN

GOONCOIN prisinformation

Vad är GOONCOIN

GOONCOIN officiell webbplats

GOONCOIN tokenomics

GOONCOIN Prisförutsägelse

gooncoin Logotyp

gooncoin Pris (GOONCOIN)

Onoterad

1 GOONCOIN-till-USD pris i realtid:

--
----
-8.70%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
gooncoin (GOONCOIN) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 12:11:18 (UTC+8)

gooncoin Pris idag

Livepriset för gooncoin (GOONCOIN) idag är --, med en förändring på 8.78% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för GOONCOIN till USD är-- per GOONCOIN.

gooncoin rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 11,849.7, med ett cirkulerande utbud på 996.64M GOONCOIN. Under de senaste 24 timmarna handlades GOONCOIN mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.0017408, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig GOONCOIN med -4.83% under den senaste timmen och -21.70% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

gooncoin (GOONCOIN) Marknadsinformation

$ 11.85K
$ 11.85K$ 11.85K

--
----

$ 11.85K
$ 11.85K$ 11.85K

996.64M
996.64M 996.64M

996,635,539.354288
996,635,539.354288 996,635,539.354288

Det aktuella börsvärdet för gooncoin är $ 11.85K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av GOONCOIN är 996.64M, med ett totalt utbud på 996635539.354288. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 11.85K.

gooncoin Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
$ 0$ 0
högsta under 24-timmar

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0017408
$ 0.0017408$ 0.0017408

$ 0
$ 0$ 0

-4.83%

-8.77%

-21.70%

-21.70%

gooncoin (GOONCOIN) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på gooncoin till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på gooncoin till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på gooncoin till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på gooncoin till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0-8.77%
30 dagar$ 0-39.12%
60 dagar$ 0-93.28%
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för gooncoin

gooncoin (GOONCOIN) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för GOONCOIN $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
gooncoin (GOONCOIN) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på gooncoin potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som gooncoin kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för GOONCOIN prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på gooncoin Price Prediction.

Vad är gooncoin (GOONCOIN)

The Rise of “Goon”: Word of the Year

Every year, language evolves in ways that reflect society’s cultural trends, digital landscapes, and shared experiences. In 2025, one word has undeniably risen above all others: goon. Declared the most popular and used word of the year, “goon” has taken on a life of its own, transforming from a simple term into a viral cultural phenomenon. Its versatility, humorous undertones, and adaptability have made it a staple of online expression, particularly through the explosive rise of “gooning.”

Daily Usage and Narratives Around the Word Unlike fleeting internet slang that trends for a few weeks, “goon” has established itself as a daily part of conversations. People casually slip it into text messages, captions, and comments, often to describe someone being silly, overly invested in something, or simply vibing in a ridiculous way. The narratives around “gooning” are fluid and flexible—sometimes playful, sometimes satirical, and often used to exaggerate behavior in a way that feels universally relatable. This adaptability has been central to its staying power.

The Social Media Explosion “Gooning” has spread across all major social platforms, but it has particularly flourished on TikTok and Instagram. On TikTok, creators have built entire trends and skits around the word, using it as both a punchline and an identity. Whether it’s a teenager joking about “gooning” too hard over a video game, or a comedic skit portraying a “goon mindset,” the word’s humorous charm makes content instantly shareable. Instagram memes and reels often use the term in captions and overlays, amplifying its visibility and embedding it into the digital zeitgeist. The sheer volume of “goon” content ensures that even casual users encounter it daily, further fueling its popularity.

Virality and Meme Culture The viral nature of “gooning” is tied directly to meme culture. The word is short, punchy, and adaptable—perfect qualities for rapid online circulation. Memes using “goon” thrive because they can be absurd, self-deprecating, or layered with irony, aligning with the internet’s evolving humor style. The spread of these memes across platforms like Twitter, Reddit, and Discord has created a reinforcing cycle: the more people see “goon,” the more they use it, and the more it embeds itself into mainstream conversation. In essence, “gooning” became viral not through a single event, but through the cumulative momentum of countless micro-trends.

Cultural Symbolism of “Goon” What makes “goon” particularly fascinating is its symbolic role in digital culture. It represents a break from seriousness—a way to acknowledge absurdity in everyday life. Calling someone a “goon” or admitting to “gooning” is not meant as an insult but as a badge of comedic self-awareness. In a world often oversaturated with polished influencer content and curated perfection, “goon” stands out as refreshingly raw and unfiltered. It embraces the ridiculous, allowing people to laugh at themselves and their obsessions.

Conclusion The rise of “goon” and the viral phenomenon of “gooning” illustrate how language adapts to the rhythms of online culture. What began as slang has now become a defining word of the year, shaping how people communicate, joke, and even self-identify. Its omnipresence across TikTok, Instagram, and beyond proves that “goon” is not just a passing trend but a cultural marker of this digital moment. In 2025, to goon is to belong to a shared narrative of humor, irony, and viral creativity—and it shows no sign of slowing down.

gooncoin (GOONCOIN) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om gooncoin

Hur mycket kommer 1 gooncoin att vara värd år 2030?
Om gooncoin skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella gooncoin-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 12:11:18 (UTC+8)

