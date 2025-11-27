Vad är GOODRUDI

Good Rudi (GOODRUDI) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Good Rudi(GOODRUDI), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 8.61K Totalt utbud: $ 999.49M Cirkulerande utbud $ 999.49M FDV (värdering efter full utspädning): $ 8.61K Högsta någonsin: $ 0 Lägsta någonsin: $ 0 Aktuellt pris: $ 0 Läs mer om priset på Good Rudi(GOODRUDI)

Good Rudi (GOODRUDI) Information Officiell webbplats: https://x.com/i/communities/1945434026950475882

Good Rudi (GOODRUDI) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Good Rudi (GOODRUDI) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet GOODRUDI-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många GOODRUDI-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår GOODRUDI:s tokenomics, utforska GOODRUDI-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för GOODRUDI Vill du veta vart GOODRUDI kan vara på väg? På GOODRUDI sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se GOODRUDI-tokens prisförutsägelse nu!

