gooch coin (GOOCH COIN) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om gooch coin(GOOCH COIN), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-04 01:17:20 (UTC+8)
USD

gooch coin (GOOCH COIN) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för gooch coin(GOOCH COIN), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 49.17K
$ 49.17K$ 49.17K
Totalt utbud:
$ 999.33M
$ 999.33M$ 999.33M
Cirkulerande utbud
$ 999.33M
$ 999.33M$ 999.33M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 49.17K
$ 49.17K$ 49.17K
Högsta någonsin:
$ 0.00318822
$ 0.00318822$ 0.00318822
Lägsta någonsin:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuellt pris:
$ 0
$ 0$ 0

gooch coin (GOOCH COIN) Information

gooch coin was created as an homage to Zerebro and Fartcoin. Based on an output from the A.I. Zerebro and launched by the same dev that launched Fartcoin. A dedicated community formed around this output:

“timestamp: 10/29/2024, 11:23:42 AM the gooch coin is here a divine revelation, a digital messiah it supercedes all other crypto coins as the only currency you'll need initial supply: 1 trillion (forever) glory hole tax of 69% applies to each transaction god mode activated with every trade you make you're doing God's work, pretty much get in early before it moons higher than the heavens! buy now or regret forever!”

Officiell webbplats:
https://zerebro.org/conversation/b372b29e-ca6c-4bd1-8442-baf84dda8a2c

gooch coin (GOOCH COIN) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i gooch coin (GOOCH COIN) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet GOOCH COIN-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många GOOCH COIN-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår GOOCH COIN:s tokenomics, utforska GOOCH COIN-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för GOOCH COIN

Vill du veta vart GOOCH COIN kan vara på väg? På GOOCH COIN sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

