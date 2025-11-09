Goliath Pris idag

Livepriset för Goliath (GOLIATH) idag är --, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för GOLIATH till USD är-- per GOLIATH.

Goliath rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 6,528.31, med ett cirkulerande utbud på 999.35M GOLIATH. Under de senaste 24 timmarna handlades GOLIATH mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00137047, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig GOLIATH med -- under den senaste timmen och -14.44% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Goliath (GOLIATH) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 6.53K$ 6.53K $ 6.53K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 6.53K$ 6.53K $ 6.53K Cirkulationsutbud 999.35M 999.35M 999.35M Totalt utbud 999,345,267.294337 999,345,267.294337 999,345,267.294337

Det aktuella börsvärdet för Goliath är $ 6.53K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av GOLIATH är 999.35M, med ett totalt utbud på 999345267.294337. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 6.53K.