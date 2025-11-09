GoldenCat Pris idag

Livepriset för GoldenCat (CATS) idag är --, med en förändring på 0.89% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CATS till USD är-- per CATS.

GoldenCat rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 84,302, med ett cirkulerande utbud på 690.69B CATS. Under de senaste 24 timmarna handlades CATS mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00001058, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CATS med +0.11% under den senaste timmen och -10.34% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

GoldenCat (CATS) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 84.30K$ 84.30K $ 84.30K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 84.30K$ 84.30K $ 84.30K Cirkulationsutbud 690.69B 690.69B 690.69B Totalt utbud 690,689,999,999.9999 690,689,999,999.9999 690,689,999,999.9999

