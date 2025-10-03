Utforska Golden Kappa(GKAPPA) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om GKAPPA-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Golden Kappa(GKAPPA) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om GKAPPA-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Golden Kappa (GKAPPA) Tokenomics and Price Analysis Market Cap: $89.89K
Total Supply: $777.69B
Circulating Supply: $777.69B
FDV (Fully Diluted Valuation): $89.89K
All-Time High: $0
All-Time Low: $0
Current Price: $0

Golden Kappa (GKAPPA) Information

Golden Kappa (GKAPPA) is a meme coin crafted specifically for meme enthusiasts and gaming streamers, serving as the ultimate currency of sarcasm and humor. Leveraging the power of the Solana network, GKAPPA ensures lightning-fast, low-cost transactions, making it perfectly suited for everyday use in the dynamic digital economy. This unique token aims to bring fun and efficiency to financial interactions within the gaming and meme communities. We are a new and very talented team, greatly backed by our community in every way, and this is our maiden project. With its robust and scalable infrastructure, GKAPPA not only facilitates seamless tipping and microtransactions but also integrates smoothly with decentralized applications (dApps), enhancing the overall user experience and promoting a vibrant, interconnected ecosystem. Official Website: https://gkappa.org/

Golden Kappa (GKAPPA) Tokenomics: Key Metrics and Use Cases Explained

Understanding the tokenomics of Golden Kappa (GKAPPA) is crucial for analyzing its long-term value, sustainability, and potential.

Key metrics and how they are calculated:

Total Supply: The maximum number of GKAPPA tokens that have been created or will ever be created.
Circulating Supply: The number of tokens currently available on the market and in public ownership.
Max Supply: The cap on how many GKAPPA tokens can exist in total. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculated as current price × max supply, providing a forecast of total market value if all tokens were in circulation.
Inflation Rate: Reflects how quickly new tokens are introduced, affecting potential scarcity and long-term price movement.

Why are these metrics important for traders?

High circulating supply = higher liquidity.
Limited max supply + low inflation = potential for long-term price appreciation.
Transparent token distribution = higher project trust and lower risk of centralized control.
High FDV with low current market cap = possible overvaluation signals.

Now that you understand GKAPPA's tokenomics, explore GKAPPA token's real-time price!

GKAPPA Price Prediction

Want to know where GKAPPA might be headed? The GKAPPA price prediction page combines market sentiment, historical trends, and technical indicators to provide insights into future outlook. 