Golden Donkey Pris (GDK)
Livepriset för Golden Donkey (GDK) idag är --, med en förändring på 2.04% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för GDK till USD är-- per GDK.
Golden Donkey rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,610,302, med ett cirkulerande utbud på 10.00B GDK. Under de senaste 24 timmarna handlades GDK mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.
I kortsiktigt resultat, rörde sig GDK med -0.50% under den senaste timmen och +0.12% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
Det aktuella börsvärdet för Golden Donkey är $ 1.61M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av GDK är 10.00B, med ett totalt utbud på 10000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.61M.
-0.50%
+2.04%
+0.12%
+0.12%
Under dagen var prisförändringen på Golden Donkey till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Golden Donkey till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Golden Donkey till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Golden Donkey till USD $ 0.
|Period
|Ändra (USD)
|Ändra (%)
|Idag
|$ 0
|+2.04%
|30 dagar
|$ 0
|+158.30%
|60 dagar
|$ 0
|--
|90 dagar
|$ 0
|--
År 2040 skulle priset på Golden Donkey potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
Golden Donkey, often referred to by its token symbol GDK, presents itself as a crypto / memecoin project with ambitions to blend meme / community culture with real revenue streams.
GDK is “more than a memecoin” and seeks to distinguish itself by building a token ecosystem around NFTs, staking, profit sharing, and decentralized governance.
GDK branding emphasizes enthusiastic community engagement, frequent announcements, and hype-style messaging (“It’s GDK Szn,” “History’s about to get a timestamp”).
GDK tokenomics are designed such that 97 % of net profits from casino partnerships will be distributed to GDK token stakers.
The plan is for GDK to partner with multiple online casinos over time (2 to 3 per year) to create recurring revenue for the community. GDK also uses a “swapper” mechanism charging a 1 % fee, half of which is burned forever and half of which is paid as lifetime rewards to NFT holders.
GDK also provides staking tiers (3-, 6-, 12-month locks), and for the “Legendary” tier, holders might receive up to 55 % of total casino profit share.
A central piece of Golden Donkey’s promise is its NFTs. GDK refers to its NFTs as “golden tickets” into the ecosystem. By owning the GDK NFT, holders become part of the “Donkey Hub” — a community / membership layer. The team sometimes releases mint codes that allow the NFTs to be minted at discounted rates. These codes are limited and may be hidden or revealed in social media posts or graphics. Minting involves paying in AVAX (Avalanche’s native token) and connecting via MetaMask or an EVM-compatible wallet.
GDK gives loyalty or follow-up airdrops for holders — for example, holders from the first collection (if they minted at least two NFTs) have reportedly received a “V2 airdrop.”
To be a member of the Donkey Hub, holders don’t need to “guess” or wait — the project has said simply holding qualifies you as a member.
Golden Donkey’s strategy heavily leans on community hype, participation, and momentum.
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.