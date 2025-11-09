BörsDEX+
Livepriset för Golden Donkey idag är 0 USD.GDK börsvärdet är 1,610,302 USD. Följ prisuppdateringar för GDK till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om GDK

GDK prisinformation

Vad är GDK

GDK officiell webbplats

GDK tokenomics

GDK Prisförutsägelse

Golden Donkey Logotyp

Golden Donkey Pris (GDK)

Onoterad

1 GDK-till-USD pris i realtid:

$0.00016103
+1.40%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart.
USD
Golden Donkey (GDK) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 08:59:34 (UTC+8)

Golden Donkey Pris idag

Livepriset för Golden Donkey (GDK) idag är --, med en förändring på 2.04% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för GDK till USD är-- per GDK.

Golden Donkey rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,610,302, med ett cirkulerande utbud på 10.00B GDK. Under de senaste 24 timmarna handlades GDK mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig GDK med -0.50% under den senaste timmen och +0.12% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Golden Donkey (GDK) Marknadsinformation

$ 1.61M
--
----

$ 1.61M
10.00B
10,000,000,000.0
Det aktuella börsvärdet för Golden Donkey är $ 1.61M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av GDK är 10.00B, med ett totalt utbud på 10000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.61M.

Golden Donkey Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
högsta under 24-timmar

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
-0.50%

+2.04%

+0.12%

+0.12%

Golden Donkey (GDK) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Golden Donkey till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Golden Donkey till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Golden Donkey till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Golden Donkey till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0+2.04%
30 dagar$ 0+158.30%
60 dagar$ 0--
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för Golden Donkey

Golden Donkey (GDK) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för GDK $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Golden Donkey (GDK) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Golden Donkey potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Golden Donkey kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för GDK prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Golden Donkey Price Prediction.

Vad är Golden Donkey (GDK)

Golden Donkey, often referred to by its token symbol GDK, presents itself as a crypto / memecoin project with ambitions to blend meme / community culture with real revenue streams.

GDK is “more than a memecoin” and seeks to distinguish itself by building a token ecosystem around NFTs, staking, profit sharing, and decentralized governance.

GDK branding emphasizes enthusiastic community engagement, frequent announcements, and hype-style messaging (“It’s GDK Szn,” “History’s about to get a timestamp”).

GDK tokenomics are designed such that 97 % of net profits from casino partnerships will be distributed to GDK token stakers.

The plan is for GDK to partner with multiple online casinos over time (2 to 3 per year) to create recurring revenue for the community. GDK also uses a “swapper” mechanism charging a 1 % fee, half of which is burned forever and half of which is paid as lifetime rewards to NFT holders.

GDK also provides staking tiers (3-, 6-, 12-month locks), and for the “Legendary” tier, holders might receive up to 55 % of total casino profit share.

A central piece of Golden Donkey’s promise is its NFTs. GDK refers to its NFTs as “golden tickets” into the ecosystem. By owning the GDK NFT, holders become part of the “Donkey Hub” — a community / membership layer. The team sometimes releases mint codes that allow the NFTs to be minted at discounted rates. These codes are limited and may be hidden or revealed in social media posts or graphics. Minting involves paying in AVAX (Avalanche’s native token) and connecting via MetaMask or an EVM-compatible wallet.

GDK gives loyalty or follow-up airdrops for holders — for example, holders from the first collection (if they minted at least two NFTs) have reportedly received a “V2 airdrop.”

To be a member of the Donkey Hub, holders don’t need to “guess” or wait — the project has said simply holding qualifies you as a member.

Golden Donkey’s strategy heavily leans on community hype, participation, and momentum.

Golden Donkey (GDK) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om Golden Donkey

Hur mycket kommer 1 Golden Donkey att vara värd år 2030?
Om Golden Donkey skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Golden Donkey-priser och förväntad avkastning.
Golden Donkey (GDK) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om Golden Donkey

