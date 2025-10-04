Golden Ape (GAPE) Tokenomics
GAPE Coin is the ultimate meme coin that blends the strength of apes, the allure of gold, and the excitement of the crypto jungle. Designed for long-term holders, GAPE symbolizes wealth, resilience, and a vibrant, community-driven future in the ever-evolving crypto space. More than just a meme, GAPE provides utility through staking rewards, NFT integration, and exclusive community benefits. Our mission is to create a sustainable ecosystem where holders thrive by leveraging the coin's unique value proposition. With an emphasis on transparency and innovation, GAPE is your golden ticket to financial evolution and fun in the world of decentralized finance. Hold GAPE, join the golden evolution, and become part of the strongest community in crypto!
Golden Ape (GAPE) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Golden Ape (GAPE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet GAPE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många GAPE-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Prisförutsägelse för GAPE
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
