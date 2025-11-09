Gold xStock Pris idag

Livepriset för Gold xStock (GLDX) idag är $ 369.66, med en förändring på 1.23% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för GLDX till USD är$ 369.66 per GLDX.

Gold xStock rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 2,454,427, med ett cirkulerande utbud på 6.64K GLDX. Under de senaste 24 timmarna handlades GLDX mellan $ 366.33 (lägsta) och $ 374.61 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 4,340.05, medan det lägsta priset någonsin var $ 300.95.

I kortsiktigt resultat, rörde sig GLDX med +0.12% under den senaste timmen och -0.65% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Gold xStock (GLDX) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 2.45M$ 2.45M $ 2.45M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 11.05M$ 11.05M $ 11.05M Cirkulationsutbud 6.64K 6.64K 6.64K Totalt utbud 29,899.96473983 29,899.96473983 29,899.96473983

