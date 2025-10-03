Utforska Gold DAO(GOLDAO) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om GOLDAO-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Gold DAO(GOLDAO) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om GOLDAO-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 13.36M $ 13.36M $ 13.36M Totalt utbud: $ 990.07M $ 990.07M $ 990.07M Cirkulerande utbud $ 754.74M $ 754.74M $ 754.74M FDV (värdering efter full utspädning): $ 17.53M $ 17.53M $ 17.53M Högsta någonsin: $ 0.087434 $ 0.087434 $ 0.087434 Lägsta någonsin: $ 0.01322844 $ 0.01322844 $ 0.01322844 Aktuellt pris: $ 0.01772723 $ 0.01772723 $ 0.01772723 Läs mer om priset på Gold DAO(GOLDAO) Köp GOLDAO nu! Gold DAO (GOLDAO) Information Gold DAO is a real-world asset (RWA) project that tokenizes physical gold bars into Gold tokens and gold-backed stablecoins. Gold DAO is a decentralized autonomous organization (DAO) that combines the traditional value of gold with blockchain technology, specifically through the Internet Computer Protocol (ICP). It utilizes GLD NFTs to tokenize real, high-quality gold bars stored in Switzerland, ensuring ownership of physical gold is transparent, secure, and easily transferable. These GLD NFTs, built on the ORIGYN protocol (https://www.origyn.com/), are triply audited by KPMG for utmost transparency and reliability. This system bypasses traditional financial intermediaries, making gold investment globally accessible and democratizing it for all, without geographic barriers. Gold DAO was initiated by DAO.Link (https://dao.link/), a company in Switzerland that launches and enables DAOs. Gold DAO transitioned to community governance via an SNS-DAO on the Internet Computer Protocol (ICP), allowing GLDGov token holders to steer its direction, granting holders voting rights and participation in decision-making to direct the project's future. The DAO voted through a proposal to give control for project development and daily operations to the team at DAO.Link. Participants in the governance process holding GLDGov tokens receive rewards and are incentivized for their active community involvement. Officiell webbplats: https://www.gold-dao.org/ Whitepaper: https://gold-dao.gitbook.io/gold-dao-whitepaper Gold DAO (GOLDAO) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Gold DAO (GOLDAO) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet GOLDAO-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många GOLDAO-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. 