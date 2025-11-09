BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för God The Dog idag är 0 USD.GOD börsvärdet är 681,564 USD. Följ prisuppdateringar för GOD till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för God The Dog idag är 0 USD.GOD börsvärdet är 681,564 USD. Följ prisuppdateringar för GOD till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om GOD

GOD prisinformation

Vad är GOD

GOD officiell webbplats

GOD tokenomics

GOD Prisförutsägelse

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

God The Dog Logotyp

God The Dog Pris (GOD)

Onoterad

1 GOD-till-USD pris i realtid:

$0.00068802
$0.00068802$0.00068802
+1.60%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
God The Dog (GOD) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 08:59:12 (UTC+8)

God The Dog Pris idag

Livepriset för God The Dog (GOD) idag är --, med en förändring på 1.63% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för GOD till USD är-- per GOD.

God The Dog rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 681,564, med ett cirkulerande utbud på 991.33M GOD. Under de senaste 24 timmarna handlades GOD mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00932323, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig GOD med -0.38% under den senaste timmen och +6.18% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

God The Dog (GOD) Marknadsinformation

$ 681.56K
$ 681.56K$ 681.56K

--
----

$ 681.56K
$ 681.56K$ 681.56K

991.33M
991.33M 991.33M

991,326,303.3210633
991,326,303.3210633 991,326,303.3210633

Det aktuella börsvärdet för God The Dog är $ 681.56K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av GOD är 991.33M, med ett totalt utbud på 991326303.3210633. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 681.56K.

God The Dog Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
$ 0$ 0
högsta under 24-timmar

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00932323
$ 0.00932323$ 0.00932323

$ 0
$ 0$ 0

-0.38%

+1.63%

+6.18%

+6.18%

God The Dog (GOD) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på God The Dog till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på God The Dog till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på God The Dog till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på God The Dog till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0+1.63%
30 dagar$ 0-56.47%
60 dagar$ 0-85.72%
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för God The Dog

God The Dog (GOD) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för GOD $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
God The Dog (GOD) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på God The Dog potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som God The Dog kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för GOD prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på God The Dog Price Prediction.

Vad är God The Dog (GOD)

God the dog is a community-driven meme coin on Abstract chain created by @nishseq.

God is a shy, dyslexic but full of potential dog who wants to push his boundaries, make new friends and live up to his full potential.

From birth, God was mocked for being different from his siblings. He was small, clumsy and struggled with his words. The simplest things were challenges for him, yet even when it got him down, he always bounced back.

Though he didn’t know it yet, God’s sheer grit and unique way of looking at the world became his biggest strength, a superpower that didn’t detract from his way of life, but instead enhanced it.

God was destined for great things. He was a special dog.

All because he was the pup that never gave up.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

God The Dog (GOD) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om God The Dog

Hur mycket kommer 1 God The Dog att vara värd år 2030?
Om God The Dog skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella God The Dog-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 08:59:12 (UTC+8)

God The Dog (GOD) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om God The Dog

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2962
$0.2962$0.2962

+48.10%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0024864
$0.0024864$0.0024864

+255.20%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004280
$0.00004280$0.00004280

+117.25%

Swarm Network

Swarm Network

TRUTH

$0.04483
$0.04483$0.04483

+91.49%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000002061
$0.000000002061$0.000000002061

+85.50%

SQUADBOOM

SQUADBOOM

SBM

$0.00679
$0.00679$0.00679

+50.88%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.