Vad är GoCryptoMe (GCME)

"GoCryptoMe is a blockchain-based ecosystem that provides crowdfunding via cryptocurrency. With GoCryptoMe, the people are in power. Holders of our NFTs will be able to vote on a project’s inclusion on the GoCryptoMe crowdfunding website. If the project is determined to be a fully legal and legitimate cause, then the project’s creator will have free use of the platform. Through decentralization — once funds are in place — they cannot be censored or redirected by governments or corporate executives who may have agendas, biases, or are under pressure from third-parties. GoCryptoMe’s long-term goal is to create a platform where crowdfunding will be uncensored, secure, transparent, and free of corporate or political influence. A platform that can spread globally, giving users the best experience and the freedom to fund any cause, venture, or entity they love."

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

GoCryptoMe (GCME) resurs Officiell webbplats