goatseglebe tokenomics

Information om goatseglebe

goatseglebe (GLEBE) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för goatseglebe(GLEBE), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde: $ 13.35K
Totalt utbud: $ 993.73M
Cirkulerande utbud $ 993.73M
FDV (värdering efter full utspädning): $ 13.35K
Högsta någonsin: $ 0
Lägsta någonsin: $ 0
Aktuellt pris: $ 0

goatseglebe (GLEBE) Information

Goatseglebe was requesting a community to make a meme that ultimately balances out $Goat as a character. Essentially they are counterparts with one another. $Glebe and $Goat were meant to be paired as one being a spearheaded leader type ( $GOAT ) and the other being a discovery of lore, religion, and societal changing ideology ( $GLEBE ) This continues to go deeper as the rabbit trail thickens. To keep it simple @truth_terminal wanted to create a cult religion backed by the character $Glebe who is in essence the $Goat

Officiell webbplats: https://www.infinitebackrooms.com/dreams/conversation-1721552939-scenario-terminal-of-truths-txt

goatseglebe (GLEBE) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i goatseglebe (GLEBE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet GLEBE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många GLEBE-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.