GNY introduces machine learning to pre-existing blockchains, offering smart APIs that bridge to Ethereum, to Asch, to Lisk and any developer working with our universal system. With GNY Centre, GNY brings its own dedicated blockchain that can host side chains, offering a powerful set of tools to launch and host your own project from conception to implementation in the most developer friendly environment built around artificial intelligence. Launching as an ERC20 Token.
GNY has a documented history in the US commercial market: https://artificial-intelligence.cioreview.com/vendor/2017/grey_jean_technologies.
GNY (GNY) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i GNY (GNY) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet GNY-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många GNY-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår GNY:s tokenomics, utforska GNY-tokens pris i realtid!
